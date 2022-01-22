《紐約郵報》（New York Post）21日報導，美國22歲YouTuber蓋比（Gabrielle Petito，暱稱Gabby）2021年9月被發現陳屍在國家公園，其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）稍後則於一處自然保護區飲彈自盡；而調查單位在檢查勞德里的筆記型電腦後，發現他曾於死前寫下自白，承認殺害女友的兇手就是自己。

美國聯邦調查局（FBI）21日發布聲明稿，稱針對蓋比兇殺案的調查「即將結束」；FBI丹佛分局負責人施奈德（Michael Schneider）指出，已完成此案中「所有合乎邏輯的調查步驟」，且未發現有除了勞德里以外的人參與蓋比的「悲慘死亡」，對所有協助FBI調查的公眾表達感謝。

而在聲明稿下方列出的調查時間表中，FBI稱勞德里的遺體被發現時，身邊有一個背包、筆記型電腦和一把左輪手槍，而在對該電腦進行檢查後，發現勞德里「聲稱對蓋比的死亡負責」，但未提供詳細自白內容。

知名網紅蓋比2021年7月和勞德里展開公路蜜月之旅，但最後卻只有勞德里獨自返家；家人於9月11日通報失蹤，最後蓋比在9月19日被發現陳屍於懷俄明州的提頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）。

而被警方列為「利害關係人」的勞德里拒絕與警方合作，於9月17日被通報失蹤，遺體10月20日在佛羅里達州米亞卡哈奇自然保育公園（Myakkahatchee Creek Environmental Park）被發現，該州薩拉索塔（Sarasota）的第12區法醫辦公室則於11月23日確認，勞德里「死於自己造成的槍傷」。

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