新北年貨大街21日至23日在市民廣場舉辦，不過開辦至今受天氣、疫情影響，人潮稀落，與前年人山人海的狀況，相差甚遠。新北市長侯友宜今也與各商圈協會及商業會代表出席，為攤販帶動買氣，並鼓勵大家踴躍用加倍券購買消費。（蔡雯如攝）

新北年貨大街21日至23日在市民廣場舉辦，不過開辦至今受天氣、疫情影響，人潮稀落，與前年人山人海的狀況，相差甚遠。新北市長侯友宜今也與各商圈協會及商業會代表出席，為攤販帶動買氣，並鼓勵大家踴躍用加倍券購買消費。（蔡雯如攝）

新北年貨大街21日至23日在市民廣場舉辦，現場網羅各地特色年菜、南北貨，也邀請新住民朋友展售東南亞異國年菜，不過開辦至今受天氣、疫情影響，人潮稀落，與前年人山人海的狀況，相差甚遠。新北市長侯友宜今也與各商圈協會及商業會代表出席，為攤販帶動買氣，並鼓勵大家踴躍用加倍券購買消費。

新北市年貨大街2013年舉辦至今，每年搜羅新北各大商圈、農會產品，年菜、伴手禮、乾貨、節慶用品，買氣相當旺，各攤商年節前都是業績滿滿，市府去年考量疫情停辦，今年再度復辦，招募約80個攤商，規畫「青春山海線」、「年節伴手禮」、「年貨名菜」、「迎春招財」4大主題區，刺激買氣。

不過，昨日首辦天氣不佳，又遇桃園疫情升溫，嚴重影響買氣。曾參與前年年貨大街的攤商透露，疫情影響，民眾對小吃販賣格外謹慎，荷包也縮水，因此買氣、氣氛不如以往，昨日下午戶外下雨，買氣冷清，人潮來來回回，比較沒有駐足停留，但今日天氣回穩，預估今明兩天買氣會回溫。

侯友宜表示，年貨大街是一年一度帶動庶民經濟的活動，去年庶民經濟受到重創，新北推出加倍券活動，廣受好評，票券回收已超過5成，帶動2億8千萬消費，雖然天公不作美，但是看到現場業者用心布置攤位，充分展現出台灣人不服輸的態度。

侯友宜說，這幾日疫情再起，昨天桃園60例讓他相當緊張，希望疫情盡早控制，不讓經濟衝擊，因此呼籲民眾，進出年貨大街要將實聯制做好，並鼓勵用加倍券消費，希望讓基層攤商過好年。

新北市商圈聯合會長黃建強表示，雖然受天氣、補班日影響，年貨大街昨日買氣不佳，但市府辦活動態度很重要，疫苗覆蓋率到一定程度，民生經濟都要顧，若年貨大街輕易喊停，將使商家、消費者信心受影響，因此肯定市府帶頭熱絡經濟的態度，若明日天氣回穩，相信買氣絕對會提升，對消費力仍有信心。