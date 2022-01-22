雲林縣政府顏思齊開台400系列活動，2部曲「華武壟－大地」登場。（張朝欣攝）

雲林縣政府舉辦「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動，規畫「流動藝術饗宴，雲林3部曲」系列音樂劇，2部曲「華武壟－大地」22日在土庫鎮庄役場開演，以雲林平埔族「華武壟社」為主題，帶領觀眾感受17世紀台灣漢人、原住民與荷蘭人的歷史交流。

顏思齊於1621年在雲林縣水林鄉登陸，去年適逢400周年，雲林縣政府特別規畫系列活動，首部曲「顏思齊－風起」去年12月11日在水林鄉164滯洪池畔登場，以戶外環境劇帶領民眾重回400年前的歷史現場，感受17世紀大航海時代的史詩氛圍。

2部曲「華武壟－大地」，邀請曾參與中國好聲音並榮獲星光大道第3名的原住民歌手舞思愛．羔露，與台北藝術大學舞蹈學系舞者、雲劇團樂手等攜手演出。開場由舞思愛擔任故事引言人，並藉由其高亢歌聲，讓觀眾有如置身溪谷山澗，詮釋平埔族與漢人的愛情、與荷蘭人的爭戰衝突。

雲林縣長張麗善表示，台灣的開拓史，記錄先人在這片土地的披荊斬棘，雲林是其中最重要的起點之一。漢人、平埔族、荷蘭人等多元文化的交流與融合，是雲林人的文化底蘊與歷史內涵，也成就了雲林人特有的堅毅特質，這些歷史不應被遺忘。

縣文化觀光處處長陳璧君說，制訂3部曲時，就是希望透過戲劇、音樂的表演形式，建構沈浸式體驗，讓更多人透過寓教於樂的方式認識雲林歷史，同時藉由此次演出，帶領大家走入在地歷史建築「土庫庄役場」，與大家分享雲林之美。

陳璧君指出，3部曲「柯鐵虎－少年」，將於2月19日在古坑鄉荷苞山桐花公園演出，邀請全台民眾到雲林體驗深度文化之旅。