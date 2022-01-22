頰彩不但能提升氣色感，更能打造臉的立體度，讓整體妝容更加分，今年春季ADDICTION、PAUL & JOE、SUQQU、THREE推出絕美頰彩新品，一刷提升全臉精緻度，打造春天女神妝感。

▍1.ADDICTION癮色絲絨頰彩

今年春天ADDICTION推出全新28色癮色絲絨頰彩，共有珠光、霧面、霓光三種質地，添加與魅癮眼采相同成分的粉體包覆科技，提升粉體服貼度，持妝力更優秀。使用時可感受到絲滑細緻粉體，滑順服貼零粉感，完美與肌膚融合。

ADDICTION癮色絲絨頰彩共有珠光、霧面、霓光三種質地。（邱映慈攝）

ADDICTION癮色絲絨頰彩霧面012M夜空手部試色。（邱映慈攝）

ADDICTION癮色絲絨頰彩霓光005N極光森林手部試色。（邱映慈攝）

「珠光」從細緻到絢麗的光澤，不同珠光色彩展現各種美妙發色，輕刷展現高級臉；「霧面」呈現飽和高彩度妝感，質地柔滑綿密，延展性極佳，呈現貼近肌膚的的自然色澤；「霓光」唯美透出的色澤，盡現霓光閃耀般的絢麗光芒，雙頰造光運動完美掌控！

MODEL示範疊擦三種質地的ADDICTION癮色絲絨頰彩。（邱映慈攝）

ADDICTION癮色絲絨頰彩珠光005P煙燻紅椒手部試色。（邱映慈攝）

▍2.PAUL & JOE西洋菊雙色腮紅

PAUL & JOE 2022年春季推出新品「西洋菊雙色腮紅」，粉質輕盈服貼，色彩鮮明飽和，為妝容添增自然幸福紅暈感。10款精心調配色選，可依照當天心情或穿搭選擇：色號02、03、04呈現甜美微醺感；色號05、06、07呈現知性柔美感；色號08、09、10呈現元氣活力感。色號01含PAUL & JOE獨家香檳金秘密配方，能修飾提亮膚色，打造自然水潤好氣色。

MODEL示範PAUL & JOE西洋菊雙色腮紅。（邱映慈攝）

PAUL & JOE西洋菊雙色腮紅05玫瑰花束手部試色。（邱映慈攝）

同步推出「貓絨絨西洋菊雙色腮紅組」，組合亮點「貓絨絨限量眼頰彩盒」業界首創蓬鬆毛茸茸的外盒，搭配可愛的貓咪造型，可愛的讓人無法置信，貓奴一定要擁有！

PAUL & JOE貓絨絨西洋菊雙色腮紅組。（邱映慈攝）

▍3.SUQQU晶采光潤頰彩

SUQQU今年春天全新推出「晶采光潤頰彩」，首推8大頰彩，添加了直至目前為止都難以達成的高含油量，呈現極為服貼的妝感，外包裝改磁吸式，使用上更方便，放在化妝包中也不需擔心盒蓋開啟弄髒其他彩妝，盒內的腮紅刷更新，刷毛更柔軟，更好抓粉，充滿彈性，輕柔打造出具有光澤的妝感，展現雙頰的透明度。

MODEL示範SUQQU晶采光潤頰彩，圖中01瑞泡，能賦予肌膚光澤感和晶瑩的透明感。（邱映慈攝）

SUQQU晶采光潤頰彩07宵漆手部試色。（邱映慈攝）

左至右為SUQQU晶采光潤頰彩02春音、03恋巡手部試色。（邱映慈攝）

▍4.THREE蜜光雙采修容

THREE今年春妝新品「蜜光雙采修容」，一盒具有霜狀與粉狀兩種質地的頰彩，緊密貼合肌膚的霜狀頰彩打造紅潤血色感，彷如薄紗般的粉狀頰彩增添巧妙透明感及光澤，透過不同色彩與質地交疊層次，讓雙頰呈現立體、柔美色澤，實現感受不到毛孔與肌膚凹凸的完美妝感。

MODEL示範THREE蜜光雙采修容05 FIND THE DREAM。（邱映慈攝）