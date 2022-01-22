政府為刺激疫情時期的景氣低迷，特別於去年發放「五倍券」來刺激市場買氣，而你領到五倍券後，你會拿來做什麼用途呢？近期有一名女網友在Dcard上發文抱怨，表示朋友將積欠她的債務用五倍券還，讓她感到相當傻眼，甚至飆出髒話，而她也將此事分享予網友，貼文出來後，卻有網友認為：「這太划算！」

原PO以「朋友欠錢用五倍券還」為題詳述，她拿真錢借給朋友，可朋友卻拿五倍券還給她，原PO原本要婉拒，因她認為五倍券的使用不比真錢方便，不料，她朋友卻告訴她：「蛤不會啊很好用欸！」，她內心覺得相當的OOXX，但還是默默地將錢收下，但心有不甘，於是上網詢問網友：「大家可以接受用伍倍券還錢嗎？」

原PO發文詢問網友意見 （圖／截自Dcard）

貼文一出後，立馬引起網友熱議，大多數網友認為會還錢就很不錯，紛紛表示：「換個方向想 至少他還錢了」、「換個角度想至少他還了，總比一直欠好，頂多以後不要借而已」、「借朋友錢一定要有拿不回來的覺悟，所以交情跟金額必須是不還也沒差的」、「至少有還錢嗚嗚嗚，我身邊就有那種欠錢死不還的人」、「會覺得很OX但是，至少他還了」、「有還就阿彌陀佛了，這年頭欠錢的都比較大聲」、「勉強能接受，至少有還錢」

網友意見兩極 （圖／截自Dcard）

但也有網友認為紙本五倍券的優惠相當多，原PO根本是賺到，紛紛表示：「划算多了! 五倍卷有些地方還可以加碼」、「我完全可以！五倍券現在回饋都還不錯」、「五倍卷還是蠻多通路可以放大欸」、「紙本優惠很多哎！我會喜歡」但其實根據法律規定，只要是欠債，不論金額，都不允許用五倍券歸還，因當初借錢時借的是金錢，而應返還者就是金錢，但若雙方都合意的情況下，則無問題。