英國倫敦金屬交易所(LME)21日銅3個月期貨及現貨全面下跌，其中銅現貨收盤價從20日的10018.15美元降至9984美元，跌幅0.34％。相對2021年底在9200～9800美元區間震盪，目前國際銅價仍處於高檔，市場仍看好2022年線纜業營運增長。

美國Fed計畫第一季升息，帶動近期LME銅、鎳及鋁錠等基本金屬期貨及現貨行情走揚，其中銅20日現貨突破1萬美元，21日銅現貨及期貨行情雙雙回跌，現貨下跌34.25美元以9984美元收盤；3個月期貨價格小跌49.0美元以9941美元收盤。

市場預期，國際銅價居於高檔，銅價上漲會反映在電力線纜、漆包線或銅箔基板等產品售價上，加上台商回流設廠、半導體及傳統產業均有擴建新廠計畫，政府推動離岸風電及太陽能光電廠等再生能源產業都需要電力線纜，帶旺華電、華新、華榮、大亞、宏泰、大山及億泰等線纜業2022年營收成長。