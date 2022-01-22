行政院性別平等處22日發布「2022年性別圖像」表示，2020年45-64歲的中高齡女性勞動力參與率達52.3％，創10年新高，其中45-49歲、50-54歲、55-59歲、60-64歲等各年齡層皆較以往上升，顯見我國在協助女性二度就業已有成效。

性別圖像是呈現國人各領域的性別處境差異及發展最新現況，2022年性別圖像顯示，性別平等的發展在大部分面向都有相當程度的提升，其中性別不平等指數部分，我國2019年數值為0.045，性別平等表現居全球第六彩名、亞洲第一名。

在權力、決策與影響力面向，2020年我國女性立法委員比率為41.6％，值得一提的是，在今年1月第10屆立法委員臺中市第2選舉區缺額補選後，女性立委占比提升至42.5％，創歷史新高，亞洲第一；2020年考試委員及法官占比均較2019年提升並突破五成。

在就業、經濟與福利面向，2020年我國兩性薪資差距為14.8％，較2019年減少0.1個百分點，且低於美、日、韓等國家；2020年我國15歲以上女性勞動力參與率為51.4％，與2019年持平，其中身心障礙女性勞動力參與率為14.7％。

在教育、媒體與文化與環境、能源與科技面向，仍存在「男理工、女人文」之教育與職業性別隔離現象，我國女性就讀「教育」學科比率占71.3％，「工程、製造及營造」僅占18.4％；且進入職場後，亦有職業性別隔離情形，例如在建築領域，領有建築師證書申請開業登記者，女性僅占8.46％；取得各類環境保護專責人員合格證書者亦以男性占七至九成居多，仍需持續消除基於男女任務定型所產生之偏見。