屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑結果22日出爐，蜜棗王是高樹資深農鄧東海（右），他堅持產銷履歷友善耕作，首次參賽就奪獎。（謝佳潾攝）

屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑結果22日出爐，屏東蓮霧王由東港37歲農二代黃國霖奪下，他不僅回家接手農作，還利用資訊專業行銷農產，成功打出一片天；蜜棗王則是高樹資深果農鄧東海，他堅持產銷履歷友善耕作，首次參賽就奪獎。

蜜棗王鄧東海說，他是做產銷履歷的，何時施肥、採收都按照產銷履歷，第一次參加評選就獲獎，很感謝團隊以及評審，是一個很大的鼓勵。

蓮霧王黃國霖說，家裡從爺爺就開始種蓮霧，自己是第二代，原本從事網路行銷工作，後來回到家鄉學習種蓮霧，在極端氣候下，會特別注意蓮霧的根系，少用化學、多用有機肥料，也希望民眾可以多多購買屏東在地優質蓮霧。

屏縣府指出，「屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」是由零售通路主管等人組成的評審團，根據風味口感、包裝設計、重量、外觀、糖度（僅蜜棗）等標準，評選出今年蓮霧及蜜棗的冠、亞、季軍與優勝農友，共吸引37組蓮霧農友及以及21組蜜棗農友報名。

評委表示，蜜棗參賽果品整體外觀、色澤一致，果形圓潤，品質優良，果梗部分有半數農友特地修平整，值得讚許，而在脆度上整體都屬上乘，風味口感上則澀度低、香氣濃、果肉細緻、糖度高；蓮霧部分在果肉口感上水分足夠，整體香氣足，有幾組外觀表現突出，色澤深紅，外觀亮麗有光澤，得獎可說是實至名歸。

屏東縣長潘孟安表示，在極端氣候影響下，農友能種出品質上乘的果品，實屬不易，且此次獲勝的果品除了好吃外，包裝也精美，符合國人送禮的需求，這表示農友對於果品行銷進步許多，漸漸符合消費者及企業採購需求。