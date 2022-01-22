美國科技尖牙股(FAANG)之一的串流影音龍頭網飛Netflix，周五盤中暴跌超過25%，市值單日蒸發約500億美元，2022年以來已經蒸發約960億美元，股價下跌超過34%，讓投資人不勝唏噓，因為曾經是疫情最大受惠股之一的網飛，股價在2020年狂飆67%、2021年繼續漲11%，從2015年到2021年股價年線連7年都飆漲收紅，2022年卻大跌拉回34%，讓散戶投資人不禁想問，網飛暴跌是不是加速疫情受惠股的回落？

筆者認為這非常有可能，如果一家公司單純「成也疫情，敗也疫情」，沒辦法把疫情受惠下的成長動力，轉型到生活回歸正常的有機式成長(Organic Growth)，那股價就會下修得更快，這種類股最標準的就例如是防疫口罩股，股價一路往疫情前的水準邁進，疫情增溫也難以讓股價回到巔峰，股價失速。

另一方面，航運股也是受惠疫情的一大族群，但是航運股相對防疫股的進入門檻更高，重資產的航運股可以把受惠疫情的力道，延長相對防疫股更長的一段時間，股價不至於跌太快，但是趨勢依然是往下修的，筆者在1/15(六)的專欄裡，就清楚點出貨櫃三雄長榮、陽明、萬海的籌碼利空，三雄任一檔的借券賣出餘額不斷攀升，股價跌越低、借券賣出餘額卻不減反增，法人越跌越看空，代表後面還可能有探底的空間，本周也依然有此現象，所以航運股非常可能還沒修正完畢。

同時，台灣周六（22日）時間單日新增82例本土個案，連防疫資優生的台灣，與新冠病毒共存的呼聲都日漸增溫，不過這早已是歐美的共識，英國首相強生聲稱最快27日開始英國免戴口罩，已經要實現真正的與病毒共存。因此，從周五美國龍頭股Netflix的崩跌，可以得到疫情受惠股可能的後勢，儘管Netflix繳出Q4營收增長的成績單，但是訂閱人數增長不如預期，股價馬上暴跌25%給市場看，而台股航運股也可能在供需平衡回歸正常後，股價回到該有的位置，所以對還沒上岸的水手、或想進場接刀的準水手，建議「穩為上策」，可以先把資金停泊回避風港，等明朗在行動也不遲。

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

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