萬坪公園「福虎來祈福」裝置燈飾。（板橋區公所提供）

雙城希望燈廊。（板橋區公所提供）

為營造農曆春節氣氛，新北市板橋區公所規畫在萬坪公園裝置特色燈區，並將千盞燈籠點綴在府中路上，打亮府中雙城美景，邀請民眾相約遊板橋，迎接福虎生風的新年。

板橋區公所今以「2022福虎生風亮板橋」為主題，在萬坪公園裝置「雙城希望燈廊」、「福虎團圓來祈福」、「餚餚鬧元宵」、「同心花海遇見你」及「幸福小時光」五座燈飾裝置，並在府中路懸掛千盞燈籠，與柏壽公園燈區串連，營造新春喜慶氛圍，今天下午5時30分正式點亮啟動。

板橋區長范姜坤火表示，因應疫情，今年首度將搖元宵活動轉型為數位線上方式，並結合府中在地商家優惠活動，推出「幸運金手指」手機搖元宵活動，讓民眾透過網路互動，感受搖元宵氛圍，同時也振興在地商家，促進地方消費。

板橋區公所表示，今年舉辦一系列燈區展示、手機搖元宵及元宵藝文晚會等活動，延續春節的歡樂氣氛活動，詳細活動內容及燈區資訊可查詢新北市板橋區公所官網或臉書粉絲專頁。