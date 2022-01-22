新北中信特攻隊與衛生福利部臺北醫院於今(22)日在新莊體育館正式簽訂醫療結盟，由領隊楊淑惠代表與臺北醫院鄭舜平院長在特攻隊全體球員見證下共同完成簽署，鄭舜平院長表示將提供新北中信特攻隊精準且快速的醫療服務，成為特攻隊的最強醫療後盾。

院長鄭舜平曾擔任四屆(里約、倫敦、北京、雅典)帕林匹克運動會中華代表隊隊醫，在運動醫學方面經驗豐富，對於本次簽訂合作，鄭院長表示醫療的介入能幫助運動員提升運動表現、減少運動傷害、改善陳舊傷勢，達到延長職業生涯的可能，臺北醫院將盡全力提供球員精準且快速的運動醫療照護，並預祝球隊2022賽季勇奪佳績。

運動醫學中心主任陳建龍表示，臺北醫院將提供球員專屬的綠色通道，建立專屬的個人醫療檔案、骨骼肌肉復健與返場評估，可在最短時間內迅速掌握球員個別狀況進行詳細檢查，精準地選擇合適的治療方式。縮短檢查時間、提升治療品質、維持最佳體能狀態。

而球員最在乎的是受傷以後，什麼時機點能夠再返回賽場？陳建龍主任說明，返場評估是非常重要的關鍵，運動醫學中心可提供X光、超音波、斷層掃瞄、核磁共振等檢查，以達快速的確認傷勢情況，並制訂個別化精準治療與復健計畫，同時搭配球隊賽事來調整球員運動的時間與強度，幫助球員發揮最好的訓練效果，並在最短時間內安心重返球場參賽。

「可怕的不是受傷，是受傷後續能否獲得完善的治療照顧。」中信特攻隊長李學林，本季因膝蓋傷勢困擾，近期持續在臺北醫院接受治療，「今年我希望能回到場上，目標當然是在最短時間內恢復狀態，臺北醫院針對我的狀況提供專屬醫療計畫，這幾次回診追蹤，都能感受到醫師們看診過程很細心，讓我在養傷的過程中更加放心。