文匯網報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今天(22日)在疫情發布會上通報，昨天（1月21日）16時至今天（1月22日）16時，北京市新增9例本土新冠肺炎確診病例，其中輕型8例、普通型1例，含1例昨日已通報的無症狀感染者轉確診病例；新增3例本土新冠肺炎無症狀感染者。

1月15日以來，北京市累計報告本土病例34例，其中確診病例27例、無症狀感染者7例，涉及海淀5例、朝陽1例、豐台21例、房山5例和大興2例，共五個區。

截至今天（1月22日）12時，豐台區玉泉營街道萬柳園小區近14天累計報告8例本土確診病例。經北京市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，北京市即日起將豐台區玉泉營街道萬柳園小區定為高風險地區。

截至目前，北京市有高風險地區1個，為豐台區玉泉營街道萬柳園小區；有中風險地區1個，為房山區長陽鎮北廣陽城大街8號。全市其它地區均為低風險地區。