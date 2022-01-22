挨罰60萬！亞旭「無視停工命令、未落實移工管理規定」遭重罰 18:322022/01/22 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦今證實亞旭無視停工命令，違反規定。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情爆炸，遠雄自貿港區亞旭電子廠累計70人確診，桃園市長鄭文燦表示，亞旭在被通知有確診者後並沒有馬上停工，且也未確實註記移工外出地點紀錄、未落實分艙等指引，總計開罰60萬元。 市府表示，針對亞旭未依規定停工，依《傳染病防治法》裁罰30萬元，另依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」規定，亞旭未確實註記移工外出地點紀錄、未落實分艙、分流工作原則及移工調派規定等指引，勞動局再依《就業服務法》採取最重裁罰30萬元。 # 新冠肺炎 #台灣 #移工 #亞旭 #未落實 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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