桃園疫情爆炸，遠雄自貿港區亞旭電子廠累計70人確診，桃園市長鄭文燦表示，亞旭在被通知有確診者後並沒有馬上停工，且也未確實註記移工外出地點紀錄、未落實分艙等指引，總計開罰60萬元。

市府表示，針對亞旭未依規定停工，依《傳染病防治法》裁罰30萬元，另依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」規定，亞旭未確實註記移工外出地點紀錄、未落實分艙、分流工作原則及移工調派規定等指引，勞動局再依《就業服務法》採取最重裁罰30萬元。