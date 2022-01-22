一名女網友分享，先前在男友家的抽屜發現從沒看過的衛生棉褲，讓她憂心男友恐出軌，在她直球詢問之下，才發現是男友太貼心，隨手購入了其他品牌的衛生棉褲讓她使用，神反轉的情節在網上掀起議論。

女網友在論壇《Dcard》有趣板發文，透露自己久違前往男友家居住很開心，一進門就盡情的大吸「男友味」，沒想到要洗澡時，她打開衣櫃抽屜專屬的衛生棉區時，卻眼尖發現一疊陌生的綠色衛生棉褲，讓她感到相當的不安，來回猜想難道是男友買給別人用但忘記收拾被抓包？

原PO分享，她後來藏不住好奇心便直接詢問男友，「欸你那疊衛生棉是怎樣，要劈腿也不會藏的嗎？」而男友聞言卻滿頭問號，淡淡地回應自己只是看到綠色包裝感到熟悉便購入，她才恍然大悟是自己誤會了對方。

文章曝光後，許多網友留言回應，「還記得你用的牌子很加分欸！」、「哈 好啦也算貼心辣」、「有這樣貼心的男友很幸福」、「好誇張!居然會幫買衛生棉」、「如果是我第一時間應該也會嚇到」；也有過來人網友分享，每次男友買到非慣用的衛生棉也會讓她開始胡思亂想，還有網友調侃，「男友：呼！虛驚一場，差點被發現」。