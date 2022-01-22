有近1世紀歷史的新竹市影像博物館，在市府積極推動促參下，22日以「或者光盒子」重新與新竹老友見面。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

有近1世紀歷史的新竹市影像博物館，在市府積極推動促參下，22日以「或者光盒子」重新與新竹老友見面。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

有近1世紀歷史的新竹市影像博物館，在市府積極推動促參下，22日以「或者光盒子」重新與新竹老友見面，即起以新舊時代交融的複合式影院模式營運，包括有電影院、書店與營業到凌晨1時的餐酒館等3合1服務。

副市長沈慧虹表示，市府積極推動促進民間參與公共建設，2020年成功簽下5件，為非六都第1，其中，影博館以「或者光盒子」重新開幕，作為新舊時代交融的複合式型態影院，期待市府與「鴻梅文創」攜手為新竹年輕輩製造更多回憶，也讓在地前輩回味重要記憶，讓這個有歷史的老戲院更成為夜貓子心情沉澱、談心的好所在。

鴻梅文創執行長陳添順指出，影博館歷經1年多整備，終於打開門讓市民重新走進來、重新認識這座歷史建築，「或者光盒子」將結合更多在地人的生活，讓劇院、書店、餐酒館進到市民生活日常。

他說，前棟電影放映以關懷人文、土地環境紀錄片和獲國際影展得獎作品為主，而放映電影前的開場動畫，則是邀請曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎的白輻射影像團隊量身設計，以竹塹城4大舊城門作為意象，未來更舉辦音樂會、戲劇、主題影展，並結合戶外廣場舉辦周末市集，吸引更多人潮。

陳添順說，後棟另展示了館藏文物，讓民眾更了解影像放映過程，並規畫「深夜書店」，蒐羅全球以影像創作為主的出版品，成為美學教育基地。

2樓則以餐酒館形式打造昭和時期人文沙龍，讓民眾看完電影後有個空間能夠討論交流，激發更多創作靈感，營運到凌晨1時。

今天參與開幕的金馬獎紀錄片導演蕭菊貞感觸深刻地說，1895年開啟世界電影史，早在1901年就在新竹北門播放動畫、1908年新竹興建首座戲院，跟上世界電影潮流，甚至1933年創立全台首座具冷卻裝置的歐化劇場「有樂館」，新竹一直以來與電影有很深的關聯，新竹不只是人文古城，也是科技新城，如此特殊的城市，不能沒有人文，更不該變成各自發展，只有交會才會讓城市更偉大。

文化局長張馨之指出，影像博物館重新開幕，即起提供展覽、觀影、選書、飲食等服務，影廳有近200個座位，經過硬體升級後，民眾將有更好觀影體驗。

文化局說明，後棟1樓「光盒子書店」選書有3000餘冊，依全球電影產業地域與歷史文學、生活風格、藝術設計、精選文學等分類，打造選書獨特且豐富的「電影書牆」。

常設展「電影‧有樂櫃」展示影博館前世今生，從日治時期的「有樂館」至光復後「國民戲院」，展示珍貴影像相關典藏文物。

2樓「光盒子BISTRO」提供精緻餐點，並串聯影院及書店活動企畫，推出向經典電影致敬套餐。

影像博物館影廳營業時間為每周二至周日下午1時至晚間9時30分，每周一公休，電影票全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元；光盒子書店營業時間下午1時至晚間9時；光盒子BISTRO營業時間晚間6時至凌晨1時。