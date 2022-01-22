香港文匯網報導，新冠Omicron變異株正在全球肆虐，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏作為上海市人大代表，在本次上海兩會期間向大會提交了書面建議，全球抗疫出現了疲憊和鬆懈，大陸即將面臨更大風險，應未雨綢繆做好系統性抗疫準備。他以上海為例，建議能針對「疫情規模超出現在5倍或者10倍」做好預案，包括實戰演練、加強救治體系建設、加快抗疫科技平台建設等等，並應做好對更基層醫療機構的培訓和分級診療的培訓及物資準備。

★Omicron早期發現更難

張文宏在建議中介紹，新冠Omicron變異株正在以前所未有的速度席捲全球，中國近期多個地區的疫情都出現了源頭不清的情況，這證明大多數Omicron毒株傳入時候無症狀，很多感染者在早期很難被發現。需要警惕的是，因為基於該病的重症化出現了下降，很多國家特別是Omicron流行已經見頂的國家，已經有這樣的觀念：已經出現Omicron流行的國家，增加戴口罩、推進第三針疫苗接種等意義已經不大。這對中國民眾也會產生巨大的影響。

事實上，Omicron隱秘傳播仍然有可能誘發較大範圍的傳播，繼而帶來醫療擠兌和次生災害，所以在防疫的思維上，不僅一點也不能放鬆，還要繼續做好新階段的精準防控準備。

★輸入＋本土雙重壓力大

張文宏認為，當前，由於全球新冠疫情進入了新的階段，一方面是病例數出現井噴，另一方面由於疫苗接種率與自然感染率的上升以及病毒本身演變的特點，疾病的嚴重性較前有所減弱，這直接導致了全球在抗疫措施上出現了疲憊和鬆懈的傾向，世界主要國家都列出了放開限制措施的時間表。這也就意味着，中國即將面臨的強大輸入性疫情和本土病例傳播的巨大風險。

以上海為例。當前，上海的預警平台大多能夠做到在1個潛伏期內完成閉環，疫情的規模一直能夠控制到很小的範圍。但仍然必須做好在全力應對持續性輸入疫情的同時，做好應對中等或者較大規模本土疫情的思想和技術準備。

★加強公衛體系建設

針對新的疫情威脅，張文宏對上海提出三方面建議。一是進一步加強演練，必須對於超出目前疫情規模5倍或者10倍的情況下如何應對做好預案。從隔離用房、流調追蹤、核酸篩查，也包括核酸篩查的組織，擴大隔離區的物質保障等。特別是要加強多部門協助，各區政府都要有具體的預案，甚至演練。

二是強化救治體系的建設。當前，上海市公共衛生臨床中心是全國單體醫院收治病人數最多的醫院，在輸入性疫情嚴重的時候，每日的新冠患者數量接近500例。目前，上海輸入性疫情已經達到抗疫以來最高峰，那麼就需要為迎接更多的輸入疫情，甚至輸入與本土疊加做好預案。從分級診療培訓和物資準備方面，向更基層醫療機構推進。就長遠而言，還要做好預備役和更大範圍傳染病醫療體系訓練和基本的醫療設施儲備。

三是強化抗疫相關科技平台的建設。張文宏指出，在全球性疫情進入常態化階段後，上海還應在科技抗疫發揮更大作用。應充分發揮重點實驗室和國家級實驗室的力量，加大和衛生體系抗疫部門的對接；加速科技抗疫成果轉化，發揮中醫藥原創與科學化的研究優勢，在臨床診治、醫療器械與診斷產品、藥物及疫苗研發、病原學與流行病學等領域要培養一批具備國際水平的基礎、臨床以及產業化平台。為未來全面戰勝疫情貢獻上海科技力量。