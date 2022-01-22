「澳門賭王」何鴻燊4房兒子何猷君，2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，同年兩人生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），去年11月奚夢瑤又再生下第二胎女兒Romee，日前奚夢瑤分享健身照，產後才2個月狀況看起來非常好，還大方露出素顏，讓網友忍不住驚嘆。

奚夢瑤日前在發文曬出剛運動完的樣子，只見她身穿寬大的上衣，高高綁起馬尾，經過激烈運動，幾縷髮絲掉在她的臉上，全身都是汗水，脖子上還掛著一條白色毛巾，她的精緻臉蛋脂粉未施卻吹彈可破，幾乎像白到會發亮，才產後2個月狀況就好到驚人。

奚夢瑤產後才2個月就狀況超好。(圖/翻攝自微博)

奚夢瑤也在文中許下新年願望：「虎年的願望簡單而樸素，就是減肥成功！我要立下flag， 每週10個小時！要不然就不給自己點奶茶！！姐妹們一起健身吧！」健康正面的態度引來不少網友大讚，也讓人驚呼女明星的毅力驚人，才剛生完孩子就要立刻對身材進行嚴格管理。

奚夢瑤積極減肥瘦身。(圖/翻攝自微博)

事實上，奚夢瑤產下第二胎後，就曾有網友在路上巧遇她在逛街，當時就能看出她的身材纖細，狀態恢復得十分迅速，完全看不出是2個孩子的媽媽，當時就令人讚嘆，如今再曬出絕美素顏照，又在網路上掀起熱議。