央視報導，大陸國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華今天（22日）下午在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，截至1月21日，全國60歲以上老年人新冠病毒疫苗接種總人數達到2億1898.5萬人，完成全程接種的老年人是2億994.8萬人。

據報導，老年人感染新冠病毒後容易發展成重症或危重症，為了更好地開展老年人的接種服務，大陸國家衛健委已經對老年人新冠病毒疫苗接種工作進行了專門的部署，目前各地按照大陸國務院聯防聯控機制的要求，積極落實屬地責任，各有關部門加強工作對接，工作中充分考慮到60歲以上人群的特點，提供以下多種便利條件。

一是推進精準預約。二是開展流動接種服務，部分地區還安排了流動接種車。三是延長接種點的服務時間。通過這些措施，讓老年人少跑路、少等待。鼓勵各地利用養老院、老年活動中心、中老年大學等老年人集中的場所，使用廣播、電視、報刊、健康講堂、網絡媒體等多種形式、多個平台，用老年人容易接受、感興趣的形式開展宣傳，提高老年人接種的意願。