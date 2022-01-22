蓮霧、蜜棗低溫宅配爆量，周春米協調郵局出車「早上收傍晚到」。（周春米團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

過年送禮物流大塞車，北部因疫情影響要分流上班，加上要遵守勞基法等因素，低溫宅配物件再次爆量，屏東出產的蓮霧、蜜棗也深受影響，為此，農民向立委周春米陳情，周經協調台灣郵政後，爭取到「早上收傍晚到」的個案配合，成功為屏東農民解決問題。

周春米指出，接獲農民陳情，過往配合的低溫宅配物流公司，竟然在過年前收送禮的重要時期，宣布部分縣市的貨物配送要進行控管，影響農民原本年節禮盒配送的規劃，更有農民發現隔壁高雄大社地區，仍有提供低溫配送的物流服務，感覺屏東的農民是次等國民，屏東的水果也遭到歧視，在無路可走的情況下，才來向立委服務處陳情。

周春米強調，在接獲陳情的第一時間，就立刻聯繫郵政公司，在農民有需求的時候，解決他們的煩惱，在協調之後，郵政部門也願意幫助運送，以個案配合、早上收傍晚到的方案，提供屏東果農緊急因應的服務。另外，在和物流公司溝通後，也將恢復全區域配送，提升物流能量。