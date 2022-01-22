故裕民分隊隊員莊繼如。（新北市消防局提供）

新北市消防局第二大隊裕民分隊隊員莊繼如，於2020年診斷罹患白血病，長時間與病魔抗戰，今年1月9日凌晨3時不幸病逝台大醫院，享年38歲。今（22）日在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，新北市消防局長黃德清率各消防大隊長與科室主管前往致祭，表達最誠摯的哀悼與敬意。

故裕民分隊隊員莊繼如2004年警專21期畢業，分發至新莊分隊，2007年新北市辦理第一期高級救護技術員訓練時，共60名報名參訓，最終僅錄取25名，莊員便是其中脫穎而出佼佼者。莊員結業後積極投入到院前緊急救護制度建立、教育訓練及相關競賽，對於後輩照護更是不留餘力。

不幸造化弄人，莊員於前年罹患白血病，與病魔對抗仍抗不幸於今年初病逝台大醫院。消防局同仁得知，深感震驚與不捨，主動蒐集莊員消防生涯照片，製成影片懷念其點點滴滴。

黃德清表示，消防局會持續竭盡所能提供莊員遺眷關懷與協助，告慰在天之靈，也謝謝其一生對消防、救護工作的奉獻，也希望繼如一路好走，在另一個世界做個快樂的天使，不再有病痛。