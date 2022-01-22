國內疫情多點爆發，近日從桃園、台北到高雄接連出現本土個案，就連幼兒園也淪陷，許多幼童雖然初步採陰，仍在家長的陪同下，入住防疫旅館進行預防性隔離。不過今（22日）就有家長抱怨防疫旅館「親子不友善」，不僅經常吃到冷便當，且房間內的床沒有防護措施，導致家長只能跟孩子擠在同一張單人床，毫無睡眠品質可言，「政府這樣的安排是虐待家長還是小孩呢？」貼文一出引起網友譁然。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，孩子幼兒園同學確診，基於防疫，她跟著孩子入住防疫旅館，沒想到房間內竟然擺了兩張單人床，且沒有任何防護措施，原PO擔心孩子會不小心從床上摔下，只能跟著孩子擠在同一張單人床上，無奈表示「孩子才中班，換了一個陌生的地方，小孩會害怕不敢自己睡…政府這樣的安排是虐待家長還是小孩呢？」

原PO指出，便當拿到手時大多都冷掉了，不只白飯又冷又硬，還有辣蘿蔔在上面，小孩根本無法吃。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

原PO接著提到，截至目前為止，午餐及晚餐都是便當，但拿到手時大多都冷掉了，不只白飯又冷又硬，還有辣蘿蔔在上面，且附餐都是飲料，小孩根本無法吃；就連點心跟晚餐也統一下午5點送到，一時之間根本吃不完，又沒冰箱冷藏或是加熱，就算跟管理員溝通，也只得到「飲料不可以換、餐點一律都是由中央廚房製作，沒辦法選」的答覆，導致很多食物最後只能通通丟垃圾桶。

原PO為了不浪費食物，選擇減少便當、改訂外送，但眼看孩子這幾天進食的量不多，讓身為家長的她十分心疼，不禁無奈表示「小孩被關在隔離所已經很可憐了，三不五時還要被樓下抱怨，就算很努力控制小孩，壓力也很大…政府的問題為何要孩子們去承擔？希望隔離期間平安度過，願所有小孩平安健康」。

原PO表示，點心跟晚餐一起送到，一時之間根本吃不完，又沒冰箱冷藏或是加熱，最後很多食物只能丟垃圾桶。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

不少網友看了以後錯愕直呼「妳現在是在隔離咧，妳以為妳在度假嗎？」、「怕孩子滾下床不會併床嗎？」、「應該順便教育小孩共體時艱，不要一直太保護小孩」、「三餐有菜有肉有湯有飲料，還附宵夜，不懂有啥好嫌的，平時過太爽」；面對全場一致狂轟，也有人出言緩頰，「人家只是心疼自己孩子而已」、「他們現在配合防疫也是為了螢幕前的你我不被傳染，家長為了孩子，偶爾小小的要求算什麼？我們要有同理心」。