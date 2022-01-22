111學測第2天試程，下午第2科考科為首度登場的國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）。高中國文老師認為，考題結合時事，且重視應用，符合108課綱特色，素養題仍為命題大宗，以評量考生的國語文能力，像是公視年度大戲《斯卡羅》，以及曹操如何處理疫情紓困方案等題目皆納入其中；國寫則是考出樂齡議題，想了解年輕族群對高齡化社會的反思。

中山女高國文老師李明慈表示，今年國綜考科的文白分配為1：1，比例平均，而整份試題在出題上，十分善用現代包裝，更連結經史子集素材，像是第8題取材自陳壽《三國志．魏書》，談曹操面對疫情下的經濟紓困方案，相當具有代表性；另外還有〈燭之武退秦師〉、〈鴻門宴〉、〈出師表〉、〈虬髯客傳〉等經典名作，在24題被安排為人物／言行表現的對應選項，運用相當靈活。

中正高中國文老師張青松指出，考題當中不少精彩的素養導向出題，像是第4題以公視年度大戲《斯卡羅》為主題，考的是斯卡羅族的跨歷史理解；第20到22題組為古蹟指定及廢止審查辦法，出題結合法律專業；混合題第35到第37題則是選自美國中生代小說家強納森．法蘭岑作品〈倘若我們不再假裝〉，以此談氣候變遷環保議題，兼容並蓄，展現新風貌。

至於國寫方面，建國高中國文老師周杏芬認為，第1題重點在於討論老人照護的關懷，命題者希望能引起學生思索，如何照顧及關懷生活週遭的長輩，呼應108課綱中的「人與社會」的素養議題，考生可與〈醉翁亭記〉中「傴僂提攜，往來不絕者，滁人遊也」，以及《論語》中孔子的願望「老者安之，朋友信之，少者懷之」相互連結，深化寫作內容，寫出樂齡生活的時代需要。

國寫第2題則是以「當我打開課本」為題，要考生描繪學科課本對自己的意義，中山女高國文老師李明慈分析，課本是同學們生活中每天接觸的事物，考生必須在日常生活中觀察與思考，並加以聯想與想像，並在以此抒情。換言之，必須選自己真心所愛並且有感的科目，善加發揮，死記背誦事例將無法拿到好分數。