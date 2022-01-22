台中市政府聯合稽查小組，昨晚前往西屯區兩家夜店，稽查是否落實顧客管理、消費者是否符合疫苗施打滿兩劑等措施。（台中市政府提供）

因應Omicron威脅且本土疫情持續升溫，社區傳播風險提升，台中市政府上緊發條，昨日晚上除由市長盧秀燕率隊查核視聽歌唱業，並由市府維護公共安全聯合稽查小組再前往西屯區兩家夜店，稽查是否落實顧客管理、消費者是否符合疫苗施打滿兩劑等措施，查核結果兩家業者均有落實，並要求業者持續配合。

經發局說，此波疫情來勢洶洶，且現在是防疫關鍵期，業者務必提高警戒，與市府共同配合嚴加預防，讓市民安心消費，保護員工健康安全。因應中央流行疫情指揮中心20日宣佈，自1月21日起，舞廳、夜店等12大場所，業者應請消費者配合出示完整接種COVID-19疫苗兩劑且滿14天紀錄，並落實查核。

經發局指出，昨日查核夜店業者，均已落實實聯制、量測體溫、手部消毒清潔、戴口罩等，並針對頻繁接觸的地方，如廁所等加強環境清消；此外，業者也配合加嚴措施，檢核入場消費者疫苗施打狀況，如未攜帶疫苗接種卡、數位新冠病毒健康證明、健保快易通或未符合施打兩劑且滿14天者，要求其不得入內消費。

經發局強調，由於休閒娛樂場所屬密閉空間，且易接觸不特定人及近距離接觸，呼籲市民朋友，近期疫情延燒迅速，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施，落實個人衛生、佩戴口罩等防護措施，嚴守社區防線，守護你我健康。