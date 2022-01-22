國內疫情多點爆發，共累計166例Omicron本土個案，讓民眾人心惶惶；前台大感染科醫師林氏璧今(22日)公布Omicron最新致死率數據，直言「不要再說Omicron小感冒不會死人」，並呼籲民眾趕緊接種疫苗。

林氏璧在臉書發文，他透過英國確診數據自製Omicron致死率表格，英國這4週共有318萬人確診，4739人死亡。致死率是0.15%。致死率隨年齡而上升，60歲以下僅有0.023%。到60歲以上，則會跳到1.06%。

林氏璧分析，單獨看60歲以上，有38萬人確診，4084人死亡。其中完全沒打疫苗者有12395人，849人死亡，致死率6.8％。打完2劑者42983人，1604人死亡，致死率3.7％。打完3劑者30萬1180人，1447人死亡，致死率0.48％。打完3劑和完全沒打者，兩者致死率相差14倍。

林氏璧認為，年紀越大疫苗防死亡效果越明顯。而年紀小於18歲則有57萬人確診，僅有10人死亡，全部都是發生在41萬沒打疫苗者之中。

林氏璧得出2點結論，第一，英國雖然撐過疫情，但他們也付出了相當的代價：住院負擔達到一年前Alpha的一半，還有至少4739人死亡。林氏璧強調「不要再說Omicron只是小感冒不會死人了」。第二，打疫苗對於防止重症死亡還是有差，兩劑很好，三劑更好。50歲以上差別更明顯，更需要第三劑。林氏璧呼籲「疫苗沒打好打滿，別奢言與病毒共存」。

林氏璧說明，這致死率應該有高估也有低估的可能，因為有太多輕症無症狀未診斷出，而英國這一整年最脆弱的一群人早已過世許多，不過一消一長，林氏璧覺得數字還是可參考。