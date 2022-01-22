每年年底年關將至，進入求職求才淡季，民眾轉職意願較低及企業求才偏向保守影響，根據勞動部勞動力發展署（以下簡稱發展署）就業服務資訊整合系統統計，2021年12月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.6萬人，較上月減少2.78％，新登記求才人數總計8.6萬人，較上月減少19.48％，平均每一位求職者有1.52個工作機會。

發展署表示，受惠於去年疫情控制得宜，及雙11、百貨週年慶等各式促銷活動促使消費市場買氣佳，另又接續今年農曆春節備貨旺季，預期未來消費力將持續增溫，進而帶動「批發及零售業」求才人數增加。去年12月「批發及零售業」的新登記求才人數為1.03萬人，相較於上年同月成長12.92％。釋出的職缺中以「商店銷售有關人員」、「未分類其他基層技術工及勞力工」、「商業銷售代表」、「包裝及有關機械操作人員」為最多，合計職缺數占「批發及零售業」總求才人數逾5成2。

特力屋、全家便利商店、家福（家樂福）、三商家購（美廉社），分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以專櫃、賣場、門市人員/儲備幹部為主，也同時釋出工讀生職缺。其中全家便利商店的儲備幹部薪資最高可達40K，有興趣的民眾，請把握求職的機會。發展署表示，各地就業中心辦理的徵才活動將視疫情狀況做滾動式調整，民眾可隨時留意相關資訊，或致電各地就業中心詢問。如欲獲得更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助！