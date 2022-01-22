港府早前決定人道毀滅大批倉鼠，引起議論。香港漁護署署長梁肇輝今表示，參考流行病學研究，人畜會共通傳染病，將傳染性高的動物人道毀滅是一貫做法。考慮到新冠病毒有潛伏期，即使動物的病毒檢測呈陰性，不代表不帶病毒，當局未有適當措施為動物反覆測試，因此決定將同一批次的倉鼠人道毀滅。

梁肇輝在電台節目表示，全港市民正飼養的倉鼠數目數以萬計，有關決定是希望盡量減少受影響倉鼠的數目，同時令風險受控，因此集中處理相關兩個批次的倉鼠。他強調，大前提是要保障市民的健康，已採取平衡的措施；若再研究多一段時間才採取行動，造成的影響是難以負擔。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也在同一個節目表示，涉事倉鼠樣本被驗出與Delta變種病毒相關，香港未曾出現過有關病毒，認為從海外輸入機會較大，倉鼠亦有較大傳播風險，涉事寵物店員感染後亦傳染其他人，因此呼籲市民交出倉鼠讓當局處理。