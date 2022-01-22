桃園市50歲去年11月葉姓民眾，聚餐後搭火車回家，在車站月台突然倒地不起，現場車站員工見狀趕快打119並施以CPR，直到救護人員接手CPR再給予AED。葉姓民眾今天到富岡消防分隊感謝出勤人員，也讓分隊相當感動。

桃園市政府消防局富岡分隊去年11月27日晚上8點接獲報案，有民眾倒地不起，立即派遣第二救災救護大隊富岡分隊救護車出勤前往救援，救護人車到達現場發現50多歲民眾躺於地上，車站員工正在進行CPR急救，救護人員立即向前評估患者生命徵象，發現患者呈現無意識、瀕死式呼吸且無脈搏。現場救護人員立即給予CPR、AED電擊4次，建立自動心肺復甦機，並於現場建立靜脈輸液，給予適當藥物，患者於現場就恢復呼吸心跳，送往醫院搶救。經醫師診斷為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術搶救，經治療後葉男已完全康復，平安出院。

葉男今天到富岡分隊致贈感謝獎牌、獎勵金，分隊留下獎牌留念，獎勵金則婉拒。富岡分隊呼籲民眾，天氣驟變，家中長輩、或是患有高血壓、糖尿病、高血脂、有抽菸習慣、肥胖的人，心血管疾病發生的風險即會更高，當發生胸口被壓著的感覺，可能伴隨冒冷汗、無力、脖子或牙齒麻麻的，更需加以注意。當有相關症狀，建議到醫院做進一步檢查及治療。