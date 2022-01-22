以往手術大多做主動脈弓置換，複合式主動脈人工血管多了一段覆膜支架，可以架到降主動脈(虛線下)，一併將降主動脈問題解決，減少二次手術機會。（恩主公醫院提供）

新北市40多歲的章姓男子近期出現急性胸痛，右手麻痛的症狀，前去三峽恩主公醫院就診後，卻意外發現右手脈膊沒有跳動，醫師見狀立即安排電腦斷層掃描，確認章男罹患急性主動脈剝離，若延誤就醫可能危害性命，因此立即會診心臟外科動手術，並用複合型人工血管做全主動脈弓置換，術後成功出院。

恩主公醫院心臟外科主任醫師陳綱隆表示，急性主動脈剝離是一種高致死率的主動脈急症，主動脈壁構造有分內膜、中層、外層3層，3層結構彼此黏附，當血液離開心臟就會透過動脈分配到全身，離開心臟往上時的路徑是「升主動脈」，經過「主動脈弓」時轉彎，下降稱為「降主動脈」。

不過，當主動脈血管壁的內膜破裂時，血液就會從內膜的裂孔，進入血管壁內層與中層間，造成主動脈剝離。章男的病例就是從升主動脈開始剝離，也就是所謂的甲型主動脈剝離，由於剝離裂到周邊血管時會影響血流，因此患者會產生劇烈疼痛，剝裂也會一路從升主動脈裂到降主動脈，造成患者從胸部至背部的劇痛，當主動脈弓上的分支無名動脈剝裂狀況嚴重，就會影響到右手血流，產生摸不到脈搏的狀況。

陳綱隆說，甲型主動脈剝離不手術的死亡率幾乎100％，就算是有經驗的醫學中心動手術死亡率也接近10％。以往該種手術都是做主動脈弓置換，降主動脈留著不動，但追蹤後有可能會變為慢性剝離，患者可能須進行二度手術，而採用新型技術的複合式主動脈人工血管治療，因多了一段覆膜支架，手術中可以架到降主動脈內，有機會一併把降主動脈的問題解決。

陳綱隆提醒，有高血壓、平時沒有規律控制的民眾，罹患甲型主動脈剝離的風險高，建議有三高病史者，要按時服藥、適度運動，勤量血壓，才是預防主動剝離的上上之策。