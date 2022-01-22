央行今日公布五大銀行新承做購屋貸款和利率，統計結果顯示五大銀行新承做房貸830億元，創下2016年1月、也是房地合一實施以來新高，央行解釋，主要是因為年底交屋與傳統購屋旺季所致。

至於五大銀行12月新承做房貸利率1.355％，較11月增加0.004個百分點，央行指出，銀行落實授信風險管理、差別訂價，效果會慢慢反映出來。

12月的五大銀行新承做房貸利率持續增加，央行解釋，台灣的經濟基本面真的很好，廠商持續增加投資，以台積電來說，投資哪裡就會帶動房屋市場的需求；另以供給面來說，去年營建成本漲1到2成，反映在房屋售價上，也會使銀行的房貸增加。

展望2022年購屋貸款表現？央行表示，目前營建成本仍居高不下，這使得房價有支撐，是購屋貸款向上的力道；但是另一方面，12月中採行第4波信用管制，希望在不影響首購族、都更危老的情況下，信用資源不要流到囤房和炒作上，這一塊成效會慢慢出來，所以未來就是這兩股力量會綜合影響，仍需要進一步觀察。