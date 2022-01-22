金虎年來臨，台股元月行情隨著台積電激情創高，加權指數也跟著台積電測底而歸零，市場對台股封關行情仍寄以厚望，靜待外資回流為牛年封關行情加持。

唯新光投信台股投資團隊表示，短線台股遇資金動能不足，市場欠缺主流股、遇過年長假效應，加上Omicron使本土疫情持續，民眾抱股意願降低。

21日台股拉回測底，中長線仍站穩季線之上，年節前資金輪動快速下，投資人若想低接選股佈局，難度增加。

新光投信台股投資團隊表示，台股基本面無虞，產業景氣面並無變化，股市中長線趨勢，取決於供應鏈復甦情況，受去年高基期影響，今年企業獲利成長率較為減緩，選股需更為嚴謹，投資主題仍看好受惠長期技術升級的TIGER五虎將，包括「T(TMSC，台積電概念股)、 I(Innovation，創新技術概念股)．G(Green power，綠電概念股)．E(Electric vehicle，電動車概念股)．R(AR、VR、MR、XR，元宇宙基建概念股)」等潛力族群。

另外，全球主要機構大多看好2022年經濟表現有望延續佳績，雖然2022年為升息年，但從過去4次升息循環經驗中，可以發現升息前，台股提前見波段高點，升息後兩個月內，則見到波段低點，後續隨利率走揚，股市亦同步反彈，都能突破升息前的高點位置，反映升息前的股市易承壓，波動較大，隨後反應中長期景氣復甦，企業獲利成長等基本面利多，帶動股市重返多頭，預估2022年台股有機會先蹲後跳。