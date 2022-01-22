房價持續高漲，全聯福利中心董事長林敏雄22日表示，大陸鋼鐵產能減少1億噸，相當於7個中鋼產能，供給減少，房地產成本一定上漲，房價自然降不下來，對於今年房價他強調至少不會跌。

林敏雄出席台東中山店新開幕儀式後，對台東縣長饒慶鈴多次表示，台東好山好水，尤其是東部海岸國家公園管理處沿線周邊景觀有山有水，加上在地又有原住民文化表演，剛好旗下引進四季飯店，如果有機會找到土地來蓋，台東就更有機會國際化，林敏雄說，可以不用賺錢，最重要是把台東國際化。

林敏雄說，就怕政府單位又誤會他標地要賺錢，他說，台北信義區那塊土地引進四季飯店預計三年後完工，無論是地價、建材原物料上漲，蓋飯店怎會賺錢；談到房市，他直說物價都上漲了，大陸鋼鐵產能減少1億噸，相當於7個中鋼產能，鋼筋等原料供給減少，房地產成本相對增加，房價自然上漲，對於今年房價他強調「至少不會跌」，至於今年推案，他進一步說，目前鎖定雙北建案，每個個案要做到最好。

林敏雄2019年4月豪砸112.58億元，買下其位於北市信義計畫區「最貴停車場」D3土地，2020年5月間即與全球頂級奢華飯店品牌FOUR SEASONS四季飯店集團簽訂合作備忘錄，將在D3首度跨足國際級觀光飯店市場。