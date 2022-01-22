遠雄港桃園自貿港區加值園區的亞旭電腦廠，累計到22日上午有70人確診，緊鄰的星宇航空運籌大樓，鑑於疫情嚴峻，緊急宣布進行全體員工快篩，以確保同仁健康及安全。

星宇航空與亞旭電腦廠在加值園區內是相鄰的兩棟大樓，星宇航空表示，原已定期快篩或PCR檢測的空勤、一線同仁維持定期檢測，檢測結果為陰性者始得進入辦公場區。

星宇表示，桃園的運籌大樓及內湖總部大樓都將安排清消，部份一線單位啟動分流上班措施，以降低群聚風險，並呼籲同仁隨時留意身體狀況，以嚴謹態度積極進行各項防疫措施。