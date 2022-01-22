高雄市「社福高峰會」22日在長青綜合服務中心舉行，146個社福團體共近200位代表齊聚參加，由專家學者和民間團體共同分享經驗、討論發想，提出了多項建議給市府。社會局說，會將諸多意見帶回研議。

會中，行政院政務委員林萬億專題演講《我國社會福利的展望：公私協力向前行》開場，介紹公私協力的意涵及建立公私社會夥伴關係。

高雄市副市長史哲在綜合座談表示，公私協力是市府在社福推動中最關鍵的一件事情，不是從上到下，而是需要公私合作協力進行。這2年疫情影響了大家的生活，人際互動要有安全距離，社福服務最常與人面對面互動，但這樣的服務型態受到影響，也對於部分民間團體的營運與服務造成衝擊。

22日分組討論提出多項建議，希望社會局多加強宣導志工招募平台、發展時間銀行、因應疫情彈性調整委辦契約等等。社會局長謝琍琍回應，對於團體提出之建議，社會局會研議調整，也會辦理公益勸募及公益彩券經費補助說明會等，期待社福團體服務量能再加強，公私協力合作更多服務方案。