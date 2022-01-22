繼「花店老闆」稱號後，官大元近日又多了1個頭銜，他在12日出版自傳《逆轉的王牌》，首日就攻佔暢銷書排行榜。成為「暢銷作家」，官大元坦言，看到成品後自己沒有太多感想，反倒是寫作過程中較有感觸，「希望可以用文字帶給大家力量、溫度，在閱讀文字過程中，有呼吸、心跳串流的感覺。」

從決定出書到出版，官大元僅用半年多的時間就完工，他透露出書過程中最困難的事，是一開始決定要不要做這件事，「希望能透過文字讓大家有感，這是我比較在意的。」

官大元希望透過文字產生更大的力量，讓更多人能夠產生一些啟發或是力量。他透露，自從要出自傳的消息曝光後已陸續收到不少回饋，不管是有打球的、沒有打球的人都有，「這是另一個力量的產生，讓大家對自己想做的事更有動力，看到這樣的回饋，讓我更確定自己想寫這本書是對的。」

自傳中分為18個篇章，也呼應官大元的背號18號，他指出，在寫作過程中讓他最有感觸的是關於小孩的部分，他還分享與兒子「元寶」的小趣事，「我不知道他懂不懂什麼是出書。我跟他說我出了一本書，他說：『你去買書喔？』我說我寫了一本書，讓大家認識我，也讓是你。」

官大元繼續說：「最近IG有些動態會跳出關於我的書的動態，元寶看到就說：『這是你的書耶。』以後我帶你到書店，一起去看看我的書，雖然家裡已經有了，但這感覺還是不一樣。」

新書剛上市首日就衝上暢銷排行榜，第2天就二刷，也讓官大元成為「暢銷作家」，但他開完笑著說：「是我買榜啦！」今天他在誠品信義舉辦新書發表會，會中還有出書推手周思齊擔任神秘嘉賓，一同出席活動。