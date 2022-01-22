學測過去兩天考完國文、英文、數學A及自然科等4科，自然組及商管領域考生已經考完。專家表示，今年雖然數學A很難，但自然科的到考人數卻比去年大減2.4萬人，預期僅自然組頂尖校系申請入學通過一階篩選級分跟去年差不多，其他科系可能會降很多。

今年數學A超級難，許多自然組考生很沮喪，對於申請入學很悲觀。不過升學專家劉駿豪表示，今年學測考生11.6萬人，比去年的12.8萬人少了1.2萬人；但今年到考自然科的考生僅6萬9771人，比去年的9萬3639人少2.4萬人。也就是說，今年自然組考生的競爭會較往年緩和。

劉駿豪說，去年學測數學科很難，今年數學A同樣很難，因此根據往年經驗，今年頂尖自然組校系（理工及醫學類）申請入學通過一皆篩選的級分，會跟去年差不多。

劉駿豪舉例，台大機械系、清大動機系及成大機械系，參採國、英、數A及自等4科，去年通過一偕篩選分別為55級分、54級分、53級分，今年應該也會一樣。清大材料系、成大電機系採計英、數A、自等3科，預估今年通過一階篩選均為42級分。

劉駿豪預估採計國、英、數A等3科的台大財金系，今年通過一階篩選42級分；採計英、數A、自等3科的台大電機系，今年44級分可通過一階篩選；採計國、英、數A、自等4科的醫學系、牙醫系及中醫系，預估57級分可通過一皆篩選。

劉駿豪表示，採計國、英、數A三科的政大風管系、清大科管系及成大工資管系，預估今年只要40級分就可以通過一皆篩選。

「看到考自然科的人數較去年少2.4萬人，我非常震驚，為這代表今年自然組非頂尖校系的競爭不會那麼厲害，通過一捷篩選的級分會降很多。」劉駿豪說，自然組考生如果不是要去搶頂尖校系，今年可以放寬心，因為進入心目中理想校系的機會很大。

此外，如果數學A考不好，也有其他不錯的校系可以選擇。陽明交大材料系及長庚物理治療系均採計國、英、自等3科，中正機械系只看國文及英文兩科，都不採數學A成績，提供考生新的機會。