大陸近期有一女樂團「感應Telepathy」受到關注，由4胞胎朱婉冰、朱婉清、朱婉玉和朱婉潔組成，她們從小就被以「冰清玉潔」稱呼，也因為4胞胎的身份，可愛又有音樂天分，在故鄉早是家喻戶曉的4個小女孩，長大更一起考進音樂名校伯克利學院；最近冰清玉潔發行最新單曲，讓人更意外的是，她們還是天王謝霆鋒旗下藝人。

冰清玉潔4姊妹在2018年同時考進美國波士頓伯克利音樂學院後，更組了一個名為「感應Telepathy」的樂團，她們各自都有擅長的樂器，電吉他、打鼓和好歌喉，重點是都長得很標緻，體態纖細還有白又長美腿；有顏值又有才華的4胞胎，更被天王級藝人謝霆鋒相中，簽約後更手把手教她們，令不少新人羨慕不已。

冰清玉潔4胞胎更是謝霆鋒旗下藝人，還曾經一起登台演出。(圖/ 摘自微博)

今（22）日冰清玉潔也在她們的微博吐露心聲，她們從出生就因為是罕見的4胞胎受到討論，小時候就被被冠上「南京四小鳳」的稱號，小至家鄉大至全國民眾都很關注她們未來發展；但她們坦言，「我們其實不喜歡『南京四小鳳』這個標籤」，不希望外界只注意到她們4胞胎的身份，而忽略朱婉冰、朱婉清、朱婉玉和朱婉潔各自的魅力。

她們決定透過由老闆兼恩師謝霆鋒替她們打造的單曲〈感應〉，慢慢被看到、被認可，更會繼續熱愛音樂，勇敢前進，最後更鄭重向過去標籤道別，「再見，南京四小鳳；你好，感應」。許多網友也紛紛給予鼓勵，「4胞胎這麼優秀還這麼漂亮」、「加油，歌曲很好聽、「謝霆鋒認證的，未來不可限量，很期待冰清玉潔之後的表現」。