長虹教育基金會日前和建築師林建成、設計師林宇儂合作，在新北市淡水區水源國民小學舉辦長虹公益建築營，攜手以木條、竹子等生活素材化身為建材，在教室內建構與探索不同尺度的空間，並認識聯合國兒童權利公約(CRC)，化身小小公民制定入村規範，創造屬於孩童們自己的自然村莊。

近年全球受疫情影響，走出戶外、接觸大自然，顯得格外的珍貴，今年選定西班牙的自然派建築大師安東尼·高第作為學習的對象。林建成將以往教導自家孩子的方式，設計理論轉換成遊戲，讓孩子輕鬆自然的學習，帶孩子們認識世界各地有趣建築案例，利用四種不同材質形狀（竹子、木條、三角板、矩形版）引導創新思維，來打造四種各具特色的村落結構。

設計師林宇儂持續推廣「自然感知」為訴求，帶領兒童探索認識城市內的小自然，將美的各種型態、練習觀察與嘗試帶入課程中，在分工合作裡，孩子們齊心打造、群體命名為「搖來搖去自然村」，變成小小村民、帶上自然妝點的頭冠。

水源國小校長林振勝表示，長虹基金會帶來如此精彩的課程，開拓孩子對於美的視野，他也驚艷於孩子們的精采表現。在活動後，孩子們的回饋，也是超乎想像「美，是個人的感覺」「我這才發現學校到哪裡，都可以找到美感」「窗戶不一定是方方正正的」「我學到了美是個覺得很厲害，而且看了心情還會變好，我還學到其實房子也可以做得很奇特很漂亮」，或許不一定人人都是建築師，但藉由建築之美，引發孩子們莫大的好奇心、也開啟他們的新視野，在3天的參與，走一趟探索自然之美的旅程，傳遞美的感知！

長虹教育基金會執行長李如華表示，自2017年《長虹小學建築營》開始，帶領學員認識人、自然、建築空間的關係，以自然生態的探索與建築空間的觀察為主軸，透過讓孩童的親身體驗與動手思考，在他們心中埋下對建築有感的小小種子「期盼透過建築教育讓孩子能內在啟發自我，同時外在關心我們的環境」。