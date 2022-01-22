去年球季結束後，共有4名球員提出自由球員（FA）申請，但就在各隊陸續表態不吸收他隊FA球員後，代表不會有人轉隊成功，官大元經紀公司22日表示，上周已與中信兄弟球團見面談過第1次，有差不多的共識，希望能在過年前敲定合約，續留兄弟的機會很大。

官大元去年繳出不俗成績，在一軍穩定出賽49場，拿下6個中繼成功，還在開季寫下連續31.2局無責失的表現，也達成生涯400場出賽的里程碑，拿下2021年中職東山再起獎，在季後提出FA申請。

談到提出FA的原因，官大元表示是代表階段性的意義與價值，自己不會太在意最後的結果，行使後就是順其自然，交給經紀公司和球團去評估，自己還是照著既定進度去準備新球季，「對我來說不管在哪裡，我都要照著進度準備自己，不會因為在哪兒改變行程。」

而目前與兄弟談約的情況，官大元所屬的經紀公司回應，「目前已經和中信兄弟球團見面談過1次，有差不多的方向與共識，續留兄弟的機會大，希望能在農曆年前敲定合約。」