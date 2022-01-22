桃園市橫山書法藝術館開幕後吸引不少觀光人潮，遊覽車一輛輛開入青埔地區，此舉卻引起民眾不滿。「里民抱怨連連！」橫峰里長許琇筑直呼，觀光客下車後遊覽車便隨處臨停，影響在地人的生活品質。在地民代與市府協調，決定使用大園國際高中校車停車場，只要非校車使用時段即可臨停遊覽車，2月起執行。

許琇筑表示，許多里民向她抱怨遊覽車臨停路邊，兩側路旁常停滿大型遊覽車，影響交通通行順暢度，她多次與遊覽車司機溝通都無效，由於橫山書法藝術館附近沒有規畫給遊覽車停放的區域，司機只能繼續停，而里民更是深受其擾。

市議員徐其萬指出，青埔地區近年移入人口多，一般停車格本就不足，加上橫山書法藝術館開幕成為新景點，當地湧入不少遊覽車，他與議長邱奕勝商量，並和教育局協調借用附近大園國際高中停放遊覽車的空地，大園國際高中願提供校車停車場，假日全天開放、平日下午3點前開放，但還是以學生的需求為主，預計2月開始執行，可解決大型遊覽車缺乏停車格的問題。

對此交通局回應，橫山書法藝術館啟用後，已針對周邊路寬較寬的大成路二段、大豐三街及青昇路分別規畫66、8、72格汽車收費停車格，假日停車率約6成且集中在白天，平日則僅有3成。另外，陽光劇場附屬地下停車場正進行點交程序中，啟用後可提供汽車位254格及機車位576格，可有效紓解參觀停車需求，至於大客車停車格，大園國中旁永春停車場有32個大客車停車格可使用。

徐其萬另也提及，接獲里民抱怨橫山書法藝術公園沒有廁所，相當不便民，而橫山書法藝術館的開館時間與民眾運動時間不符，也無法使用藝術館中的廁所，為此他也已向養工處反應，原預計去年底可完工，不過受缺工缺料影響，預計2月底、3月初可完工啟用。