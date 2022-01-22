今年台北國際電玩展，共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展，許多電玩迷一早前來排隊等候入場。(羅永銘攝）

台北國際電玩展，共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展，電玩迷還特地打扮成遊戲中角色和showgirl一同合影。(羅永銘攝）

雖然疫情影響國際大廠無法來台，但仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動。(羅永銘攝）

今年台北國際電玩展，共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展，電玩迷入場後，到遊戲攤位上玩遊戲。(羅永銘攝）

雖然疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，他們仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動，現場還請來穿著遊戲中角色服裝的舞者炒熱氣氛。(羅永銘攝）

今年台北國際電玩展，共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展，電玩迷入場後，到電競舞台區進行遊戲對戰。(羅永銘攝）

疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，他們仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動，遊戲攤位還請來身穿火辣服裝的showgirl，讓現場電玩迷大飽眼福。(羅永銘攝）

雖然疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，他們仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動，遊戲攤位還請來showgirl打扮成遊戲中的角色炒熱氣氛。(羅永銘攝）

疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，他們仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動，遊戲攤位還請來showgirl炒熱氣氛。(羅永銘攝）

台北國際電玩展的實體展出，從22日一連展出四天，今年共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展，雖然疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，他們仍以線上展覽方式跟台灣的玩家互動，許多電玩迷一早前來排隊等候入場。

台北市電腦商業同業公會理事長彭雙浪表示，這次是在克服萬難之下推出實體展，在防疫上做了量測體溫、手部消毒、全程戴口罩、實施實聯制外，展覽現場的入口處還備有噴霧型的消毒機器人進行消毒，提供所有到場民眾一個安全無虞的環境。

官方表示，今年參展的遊戲廠商，推出超過140款遊戲，展出的遊戲型態完全呼應全球遊戲市場的趨勢，表示行動遊戲成為今年展覽的亮點。例如日本的遊戲大廠：索尼互動娛樂、萬代南夢宮娛樂、史克威爾艾尼克斯(SQUARE ENIX)等，總公司因疫情暫停參加全球的實體展覽，但仍然透過線上特別節目(Taipei Game Show Online)，放送最新的遊戲內容；另外大會也規劃「桌遊樂園」、「indie遊戲」以及「電競舞台」三大主題專區，以滿足分眾玩家不同的需求。