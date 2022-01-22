美國專家21日指出，電信商C波段新5G服務可能嚴重影響飛航安全一事，近期於美國引發廣泛討論，但擔負重要戰備任務、於本土活動頻繁的美國空軍，卻對該問題「所知甚少」，並持續拒絕置評。

美國寬頻巨擘AT&T和最大電信商威瑞森公司（Verizon）的C波段新5G服務，被全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）警告「可能對飛安造成不良影響」，因為其頻率與無線電高度儀（Radio Altimeter）等重要設備過於接近，可能導致航空機在最危險的起降作業中遭到干擾。

但航太專家泰格爾（Eric Tegler）於《富比世》（Forbes）表示，雖然他向多個美國空軍單位詢問相關問題，卻未獲得令人滿意的答案。美國空軍部長發言人拒絕提供任何細節，只官腔地稱五角大廈「正與其他利益相關者密切合作」，且在所知範圍內沒有空軍基地受到影響。

而根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，多佛空軍基地（Dover AFB）和蘭利－尤斯提斯聯合基地（Joint Base Langley-Eustis）可能遭受5G干擾，但駐防多佛的第436空運聯隊，卻拒絕回答其C-5和C-17運輸機是否可能受到影響，也不願透露該基地附近是否存在相關訊號，只說基地運作並未因此發生問題；於尤斯提斯基地操作F-22的第1戰機聯隊，以及當地的空戰司令部（ACC），則將皮球踢回給空軍部長辦公室。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）先前指出，更換現有高度儀、降低行動通信基地台的功率或改變5G頻率，都能最大程度地減少干擾問題，不過全面更換無線電高度儀可能需要10年，長時間降低基地台功率又會影響5G技術發展。