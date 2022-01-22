國內新冠疫情嚴峻，金門機場會不會重啟入境快篩站？引起鄉親普遍關注。楊鎮浯縣長強調，春節將湧現大量返鄉人潮，必須考量金門端快篩量能和台灣端機場是否可協助篩檢分流，才能避免出現旅客大塞車狀況。縣府已採取多項防疫新措施，期待鄉親配合共度新一波難關。

這波新疫情來勢洶洶，目前仍維持零確診的金門也拉警報，不少民眾憂心春節期間旅台鄉親大量返鄉，可能出現破口的危機，建議縣府重啟金門機場入境快篩聲浪再起。

楊鎮浯縣長今天表示，新一波omicron疫情相對於去年5月，傳染力高但重症個案少，若要重啟機場快篩站，需要考量2個因素，首先是金門機場快篩量能大約每日僅400至500人次，其次是中央能否在台灣端機場協助篩檢分流，否則必然出現待檢旅客大排長龍情況，而且也需大幅減少返鄉航班，才有順利推動的空間，執行上有極高的難度。

至於是否可發放旅客快篩試劑，讓旅客自行篩檢，也引起鄉親討論，不少人認為事涉醫療專業和準確度問題，應有周延的考慮，且要籌備足夠大量返鄉旅客使用的劑數，也需要一些時間，沒有想像的簡單。縣府也說明，一些相關作法需有配套作業，目前還在籌備和評估中。

金門縣府今天宣布採取多項防疫新措施，包括今晚由參議陳金增、張瑞心帶隊，兵分2路赴視聽歌唱業、電子遊戲場業等高風險場所執行跨局處聯合稽查。