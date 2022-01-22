國道4號潭子路段歷經4年施工，22日晚間6點半開放通車。（王文吉攝）

2022年1月22日晚間6點半，國道4號潭子路段通車路段點亮所有路燈，象徵台中環線交通邁向新里程。（王文吉攝）

原連絡道跨越旱溪的景觀橋採用弦月意象單塔不對稱斜張橋設計，晚間在造型燈光投射下，更顯壯麗。（王文吉攝）

2022年1月22日晚間6點半，交管人員移開三角錐，隨即有用路人迫不及待開上國道4號潭子路段體驗。（王文吉攝）

交通部政務次長陳彥伯（右二）將新闢豐原、潭子等兩條總長約3.4公里連絡道移交台中市政府。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌出席國道4號潭子路段通車典禮。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔（右四）等出席國道4號潭子路段通車典禮。（王文吉攝）

立委江啟臣出席國道4號潭子路段通車典禮。（王文吉攝）

2022年1月22日晚間6點半，國道4號潭子路段通車路段點亮所有路燈，象徵台中環線交通邁向新里程。（王文吉攝）

國道4號潭子路段歷經4年施工，在高速公路局施工團隊全力趲趕下，22日晚間6點半開放通車。北潭子及南豐原居民即日起可利用開放通車的潭子、豐原等兩條連絡道直接銜接台74線快速公路，可節省約20分鐘路程，並紓解地方道路（台3線、中89線）尖峰壅塞情形。

交通部政務次長陳彥伯及台中市副市長陳子敬等人主持國道4號潭子路段通車典禮，並將新闢豐原、潭子等兩條總長約3.4公里連絡道移交台中市政府。立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔、江啟臣也為通車路段點亮所有路燈，同時慰勉施工人員辛勞，期許全線如期年底完工。

陳彥伯逐一向施工團隊、支持預算的立委、協助用地取得的市府相關局處及在地里長等致謝。他也表示國道4號豐原潭子段預計今年底全線通車，將可完整串聯國道4號與台74線，除有效紓解國道1號台中系統至大雅交流道的壅塞情形，亦可均衡台中東側大山城地區的發展。

高速公路局二工處處長郭呈彰表示，豐原連絡道跨越旱溪的景觀橋採用弦月意象單塔不對稱斜張橋設計，全長138公尺，採單跨不落墩方式跨越旱溪，保留河川生態。昨傍晚6點半，交管人員移開三角錐，隨即有用路人迫不及待開上匝環道體驗，並稱讚道路平穩舒適。