宣布投入民進黨北區市議員選戰的陳俞融近頻頻參與地方活動，在中華民國不孕症基金會舉行「關懷貧困、寒冬送暖」活動中陳俞融也與立委林靜儀同框合影。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

民進黨接連的公投、中二選區立委補選告捷後，新科立委林靜儀也成為想參選市議員的新人最強助選員，市議員參選人數也隨之遽增，各個擬參選人也都紛紛起跑，展開選舉行程，而甫獲中二選區補選勝出的新科立委林靜儀，也成為新人們爭相靠攏對象，投入民進黨台中市北區初選的楊宗澧、陳俞融近日都爭相和林靜儀同框。

在去年11月中即宣布將投入台中市北區市議員選舉的民進黨前市黨部副執行長楊宗澧，在本月21日與林靜儀合體直播；林靜儀在擔任民進黨婦女部主任時，即與楊宗澧熟識，無論在國際人權、人道救援，甚至到在地的關懷與公共領域，兩人都有許多合作；楊宗澧也表示，當初要加入民進黨時，黨員申請表上的推薦人就是林靜儀簽名，相當珍惜與感謝這樣的緣分。

另，中華民國不孕症基金會與台中市小英之友會22日在北屯區舉行「關懷貧困、寒冬送暖」活動，宣布投入民進黨北區市議員選戰的陳俞融也到場與剛出爐的新科立委林靜儀同框合影。

陳俞融是前台中市長張溫鷹之女，碩士畢業後即在蔡英文總統競選辦公室擔任秘書，之後更在民進黨中央任職於國際部，主責政黨外交及專業口譯，2018年投入民進黨中西區議員初選以不到3％誤差範圍內微小差距落敗，此次轉戰北區，盼能為民進黨爭取綠營第二席！

陳俞融積極展開地方拜會活動，22日出席「關懷貧困、寒冬送暖」活動，逐一向選民拜託外，還上台自我介紹她是北區的曉明女中畢業，母親張溫鷹更曾在北區開牙醫診所，執業超過廿年，希望大家給她一個為北區服務的機會。