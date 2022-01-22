亞旭電腦於桃園遠雄自貿港區之廠區爆出70位移工含本土籍員工確診，母公司華碩（2357）在今（22）日下午發出重訊強調，除配合疫調及防疫要求等措施外，全公司亦已進入三級防疫警戒，停下所有員工跨區（含辦公室）移動，對於移工宿舍也將進行積極防疫作業改善，防止疫情擴散。

亞旭為華碩100％持股之子公司，華碩於重訊中代亞旭公告說明，指出目前所有確診同仁已完成隔離，所屬辦公區域已完成清消，亞旭所有辦公處所於本周六及周日（1月22、23日）進行全面清消，所有接觸史員工將安排全面PCR核酸檢測。

在此同時，亞旭亦已建置防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。目前已啟動桃園廠停工，全公司並進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。

此外，對於移工宿舍強化管理，亞旭已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善。相關疫調資訊，請依政府機關的公告說明為準，也將全力積極配合疫情指揮中心 及桃園衛生局的所有政策及指示辦理。

針對營運財務影響部分，華碩則表示，如假設停工暨隔離期間為兩周，估計對於亞旭2022年全年營收的影響數約在1％，至於對母公司華碩之2022年合併營收的影響數，應小於0.1％。

亞旭電腦桃園廠區同仁因1月9日曾至西堤餐廳用餐，衛生局於1月20日通知進行PCR採檢。1月21日接獲通知篩檢報告兩位同仁為陽性確診，其桃園廠區隨即於當日將確診同仁隔離，並遵循政府單位指示，實施桃園廠區全體員工PCR採檢，目前據政府公告，共70七十位同仁為篩檢陽性。