為了配合台北國際電玩展(TGS)開展及臨近春節，SIET及萬代南夢宮娛樂也同步宣布帶來優惠活動，SIET就在2月1日至20日將推出「聚．好玩」新春活動，將送出150個獎項給參加者，參加者有機會贏取價值高達3萬6000元的獎項，包括百貨或量販店電子券、美食金即享券、超商購物金、PlayStation Plus 12個月會籍以及PS Store 禮物卡等，而26日至2月9日期間更推出新春購物優惠，買PS VR豪華全配包、DUALSHOCK 4無線控制器或精選PS5、PS4遊戲，均享新春優惠。

萬代南夢宮娛樂則25日前推出線上任務活動，抽太鼓之達人毛絨抱枕、PAC-MAN保溫瓶及萬代南夢宮娛樂遊戲周邊等600個以上的獎品之餘，完成任務人數達3000人將再加碼提供PS5、Switch OLED、Xbox Game Pass Ultimate1個月等超級大獎。（萬代南夢宮娛樂提供）

至於萬代南夢宮娛樂則25日前推出，前往「missioFUN萬代南夢宮娛樂 2022線上電玩展」活動網站，觀看2集missioFUN直播節目、觀看「萬代南夢宮娛樂 遊戲豐收祭」宣傳影片，在Facebook上分享活動網站後，即抽太鼓之達人毛絨抱枕、PAC-MAN保溫瓶及萬代南夢宮娛樂遊戲周邊等600個以上的獎品，完成任務人數達3000人將再加碼提供PS5、Switch OLED、Xbox Game Pass Ultimate1個月等超級大獎。