台北電玩展TGS中要數人氣最高的攤位，可是近年來最夯的《原神》及《碧藍航線》。（石欣蒨攝）

台北電玩展TGS就在今日（22日）到25日正式開跑，趕在過年前把全新遊戲及更新通通帶給玩家，不僅現場展出了逾140款遊戲，像近年大熱的手遊《原神》及《碧藍航線》現場攤位，更排滿了一眾忠實玩家，等待闖關領獎品及購買周邊商品，還有現場最大攤位的《奧丁：神叛》，正式首釋出「台灣試玩版」，另外索尼互動娛樂、萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX等大廠也在TGS的線上特別節目中放送最新的遊戲內容，此次將介紹一系列的本季新作及大廠優惠活動，以及TGS現場特別活動，讓玩家把握最新的遊戲消息。

《原神》（翻攝APP Store）

說到近年最夯的手遊，一定少不了《原神》，其主打旅人式的開放遊戲世界，而且玩家擁有高度自主的操控模式，加上場景美術風格華麗、角色設計及反應的精緻程度都相當高高，吸引了不少玩家「入坑」遊玩，在TGS現場每日更發放限量璃月港任務地圖，讓玩家完成任務以獲得周邊贈品，還能現場報名體驗遊戲贏驚喜周邊等活動，還沒接觸過這款熱門遊戲的話正好趁TGS入場體驗。

《碧藍航線》（翻攝《碧藍航線》YouTube官方頻道）

即時模擬海戰手遊的《碧藍航線》，就主打粉絲向的漂亮角色養成及多人模式戰鬥系統，當中最吸引玩家的莫過於每個美少女角色都精心打造，從外觀設計到聲優演繹上都非常精緻，而在TGS現場更特別打造應景的新春市集，讓玩家參加小遊戲贏限量周邊，更開設了遊戲主題限定周邊販售區，包括限定御四家主題悠遊卡，以及首次公開販售的信濃角色抱枕，更有春節主題系列周邊供玩家盡情選購。

《奧丁：神叛》（Glohow提供）

台灣玩家期待已久的《奧丁：神叛》終於首在台灣亮相，其主打北歐神話的故事背景，以4K超高畫質的畫面、大型多人對戰的特色，在韓國上線後即吸引大量玩家投入，在本屆TGS上更是全場最大的攤位，現場更打造了6米高的3D索爾雷神之槌，以及配備大型LED螢幕與電競電腦試玩區，玩家更能在現場天天抽熱門3C好禮、實況主對抗賽、副本挑戰賽等內容，現事前預約即可獲得10萬金幣、小型HP藥水、強化石和咒文書支援箱，以及台港澳限定雲豹坐騎，邀請朋友再抽85吋三星電視、PS5等大獎。

《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》（SIET提供）

《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》此次不僅是PS5 重製版，更是系列首登陸PC的作品，不僅收錄了獲獎作《UNCHARTED 4: A Thief’s End》的單人冒險，還有《UNCHARTED: The Lost Legacy》，以克洛伊·佛瑞茲從對手變為盟友的突破性故事為背景，更能配合PS5的效能打造最高以120FPS目標幀率的1080P解析度等模式去享受遊戲，預計本周五（28日）正式上市。

《艾爾登法環》（萬代南夢宮娛樂提供）

《艾爾登法環》也在TGS上公布了最新消息，其於年度遊戲盛會「The Game Awards」遊戲大獎頒獎典禮中，奪下了「年度最受期待遊戲」獎項肯定，因由曾打造《黑暗靈魂》、《血源詛咒》、《隻狼：暗影雙死》等知名魂系電玩作品的製作人宮崎英高操刀，更請來George R.R. Martin 加持撰寫遊戲世界觀設定，因此遊戲中會有相近的高精緻度感受，而且因是主打戰鬥生存遊戲，同時配合開放世界觀，因此更能完整體驗遊戲故事，小計將於2月25日在多平台上市。

《地平線 西域禁地》（SIET提供）

玩家期待已久的《地平線 西域禁地》，此次在TGS上也公布了發表時間與內容，故事主打跟隨主角亞蘿伊的腳步，在末日後世界向壯闊險惡的西方禁域邁進，揭開種種未知的神秘威脅，而且作為PlayStation獨占遊戲，因此也特別配合PS5的效能而帶來超高速SSD和快速讀取、支援目標60FPS配合4K和HDR畫質，以及搭配立體聲耳機即能感受Tempest 3D AudioTech音效技術所帶來的沉漫式音效，預計2月18日即將上線。