勞動部從京元電子移工群聚事件後共稽查全國4萬2383家事業單位，初查不合格的部分6036家，並要求限期改善，至今僅有開罰1間，就是桃園市政府昨天開罰的亞旭電腦，勞動部勞動力發展署後續會依就業服務法再廢除其部分或全部的聘僱許可。

依照勞動部公布的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」指出，雇主應辦理措施包括「落實分流分艙原則」、「避免不同雇主所聘之移工接觸」、「明定工作規則及宿舍管理規則」、「加強防疫宣導」、「掌握移工健康狀況及安排就醫」、「預為準備1人1室且有獨立衛浴房間」及「安排移工防疫宿舍第一線工作人員接種疫苗」等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，至今已稽查4萬2383家移工宿舍、初查共有6036家待改善，複查2603已改善，仍需再改善有3433家；他說，不合格事項主要為「未落實分艙分流」、「移工混住」、「未有宿舍管理規則」及「未準備一人一室的隔離空間」等。