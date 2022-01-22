美國有線電視新聞網（CNN）報導，越來越多研究證明，接種COVID-19疫苗與降低受孕能力沒有直接關聯。週四(20)一項刊登在《美國流行病學雜誌》的研究指出，新冠肺炎可能會在短期之內影響男性的生育能力，如果男性伴侶在60天內確診COVID-19並且呈陽性，則夫妻受孕的機率會略微降低。

去年(2021)11月，CNN引述美國凱澤家族基金會 (Kaiser Family Foundation)一項調查發現，超過6成的父母擔心接種疫苗可能會對尚在發育的孩童的生育能力產生負面影響。

美國兒科學會發布的聲明提到，雖然疫苗臨床實驗中沒有專門研究對生育能力的影響，但對於降低受孕能力在受試者或接種疫苗的民眾身上從未發生。再者，這在對動物的研究中也未曾出現不孕症狀。

美國食藥局(FDA)顧問兼兒科醫師奥菲特(Paul Offit)解釋:「新冠刺突蛋白與胎盤蛋白(Syncytin-1)兩者截然不同，如果疫苗真的影響生育能力，那麼生育率應該會下降。實則不然，目前看來生育率其實有上升的趨勢。」

美國國家衛生研究院(NIH)研究指出，「若男性伴侶確診新冠陽性60天內，夫妻要在這段時間受孕機率會降低18%；與未呈現陽性者相比沒有差別。」接種COVID-19疫苗對女性懷孕的可能性並無關聯，儘管這無關確診女性，受孕率「短暫降低」的情況卻會發生在確診男性身上。

NIH更進一步補充，「眾所皆知的是，發燒會影響精子數量，不論是什麼原因引起的，而發燒也是接種疫苗其中一項副作用。」