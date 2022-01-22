陳零九投資副業有成，近來與夥伴在故鄉高雄共同投資異國料理品牌餐廳，陳零九也將自己的飲料品牌拓店至高雄，他的高雄好友、演員陳珮騏也入股成為股東之一。據悉，陳零九2家店的股東們這次一共砸上千萬投資店面，陳零九則是投入上百萬元，用心拓展副業版圖。陳零九22日與女友呼呼、陳珮騏等人出席店舖的開幕活動。

昨在現場剪綵儀式，雖然天空飄雨，仍不減高雄粉絲的熱情，一早就在店面排隊，陳零九與女友呼呼也一起戴起越南特色斗笠，與股東們開心剪綵。

近期疫情升溫，陳零九在台北開設的餐廳、飲料店業績影響少3成，陳零九與夥伴均表示從去年5月開始，餐飲門市都落實政府規定的防疫措施，同時加強環境的消毒防疫，還推出適合外帶的餐點組合等，盼透過這些措施、策略，生意維持一定的業績，希望能與大家一起平安渡過疫情。

陳零九在高雄飲料店，陳珮騏入股助陣，2人原本不認識，只因為有共同好友結識，陳珮騏說常聽朋友說陳零九是個工作很有想法、非常認真的人，也因同樣都是高雄人，更有想回故鄉投資的想法，「不只是單純幫忙做宣傳助陣而已，而是想做得更好，那最好的方式就是與零九一起合作了。」陳零九開心說：「以前都是在八點檔的戲劇裡看珮騏姐演戲，已經很熟悉了，一起開一家店來回饋高雄的親友，很珍惜這個緣份。」